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В Ангарске трамваи на один день станут бесплатными для школьников

В Ангарске трамваи на один день станут бесплатными для школьников
Общество,  Фото:pixabay.com
2 сентября для проезда им достаточно будет показать транспортную карту

В Ангарске в течение 2 сентября проезд на городском электрическом транспорте для учащихся будет бесплатным. Для этого им достаточно предъявить транспортную карту.

По словам руководства муниципального предприятия «Ангарский трамвай», своеобразный подарок школьникам ко Дню знаний был сделан из-за того, что в первый день учебного года не все ещё успели пополнить баланс карты или получить её, а также в честь праздника. Предложение поступило от администрации округа.

Подобные инициативы реализуются не впервые. Так, в прошлом году были проведены праздничные акции по предоставлению бесплатного проезда в трамваях для всех желающих, сообщает пресс-служба городской администрации.

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