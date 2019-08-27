В Иркутской области выявили чемпионов по теннису

Сейчас определяются победители первенства региона в возрастных категориях до 13 и до 17 лет



В Иркутске на базе школы тенниса «Удача» с 24 по 25 августа прошёл чемпионат области по теннису, в котором приняли участие более 30 сильнейших спортсменов региона. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.



Среди женщин в одиночном разряде золотую медаль завоевала Екатерина Пиманова, серебряную награду выиграла Мария Митюкова, бронзовую медаль взяла Елизавета Сороковикова. В одиночном мужском разряде победу одержал Дмитрий Соляев, второе место занял Константин Кононенко, замкнул тройку призёров Михаил Лавыгин.



В настоящее время в школе тенниса «Удача» проходит первенство Иркутской области по теннису. В нём принимают участие в одиночном разряде юноши и девушки в двух возрастных категориях: 13 лет и младше, 17 лет и младше. Турнир проводится по олимпийской системе до двух поражений из трёх полных сетов. Соревнования продлятся до 30 августа.

