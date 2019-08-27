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Забайкалье примет фестиваль джазовой музыки

Забайкалье примет фестиваль джазовой музыки
Общество,  Фото:pixabay.com
На площадках фестиваля выступят лучшие джазовые коллективы Читы

С 5 по 7 сентября в Чите пройдёт традиционный фестиваль джазовой музыки «Chita Jazz». Местом его проведения станут две городские площадки – Забайкальская краевая филармония и площадь имени Ленина.

В фестивале примут участие лучшие джазовые коллективы Читы, известные далеко за пределами края. Они продемонстрируют своё мастерство и докажут, что джаз способен вдохновить каждого, кто хоть раз его услышит.

5 сентября в 18:30 «Музыкальным коктейлем» откроет фестиваль эстрадно-джазовая группа «Jam», сольный концерт которой состоится в большом зале филармонии. Гости вечера смогут насладиться разными стилями музыки – от джазовых стандартов до мировых хитов известных исполнителей.

6 сентября в 18:00 с обновленной разностилевой программой «Респект» на сцене филармонии выступит джаз-бенд «Blues Time». Будет звучать традиционный джаз, блюз, латино, фьюжн, концептуальный джаз. Не обойдётся и без необычных музыкальных сюрпризов.

Закрытие «Chita Jazz - 2019» состоится 7 сентября в 16:00 под открытым небом – на площади имени Ленина. Завершающий концерт объединит джазовые коллективы и сольных исполнителей столицы Забайкалья. Это будет самый настоящий «Jazz of Open Air» – только живая музыка, танцы и атмосфера лучших американских джаз-кафе.

Возрастное ограничение 12+
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