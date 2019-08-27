Работы принимаются до 30 сентября
Администрация Кабанского района Бурятии продолжает приём работ на фотоконкурс «Жизнь на селе».
- Работы, участвующие в конкурсе, должны быть посвящены сельскохозяйственной тематике, сельским фотопейзажам, жителям (фотопортреты индивидуальные и групповые), отражать процесс или средства сельскохозяйственного труда, а также отражать интересные кадры, связанные с жизнью на селе, - сообщают в администрации района.
Принимаются цветные и черно-белые снимки в формате 30x45 см (или в формате A3) без рамок по адресу: с. Кабанск, ул. Кирова, 10, кабинет №47. Фотографии также должны быть представлены на конкурс в цифровом виде на переносных носителях или по электронной почте в формате jpg по электронному адресу osh@kabansk.org.
На обратной стороне снимка указываются: название работы (необязательно), фамилия, имя, отчество автора, возраст, домашний адрес, место работы, контактный телефон. Работы принимаются до 30 сентября - в рабочие дни с 8.00 до 16.30 часов.
Победителей ожидают приятные подарки.
Фотоконкурс «Жизнь на селе» проходит в Бурятии
Общество, Фото:
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