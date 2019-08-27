Иркутские велогонщики победили на первенстве России

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Они стали сильнейшими в командной гонке на дистанции 50 километров среди юниоров



Сборная Иркутской области победила в командной гонке на дистанции 50 километров на первенстве России по велоспорту-шоссе среди юниоров, которое состоялось 24 августа в Белореченске в Краснодарском крае. В состав команды входили шелеховчанин Алексей Сокольников, усольчане Илья Чирко, Денис Максимов и Александр Трапезников.



Велосипедисты Приангарья преодолели дистанцию за 1 час 2 минуты и 54 секунды, финишировав первыми и не оставив шанса на победу ближайшим соперникам, хозяевам соревнований, спортсменам Краснодарского края. На третьем месте – гонщики из Свердловской области.



Спортсмены Иркутской области занимаются и выступают под руководством тренера усольского отделения областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец», мастера спорта России по велоспорту Дениса Боровика, сообщает пресс-служба минспорта региона.

