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Иркутские велогонщики победили на первенстве России

Иркутские велогонщики победили на первенстве России
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Они стали сильнейшими в командной гонке на дистанции 50 километров среди юниоров

Сборная Иркутской области победила в командной гонке на дистанции 50 километров на первенстве России по велоспорту-шоссе среди юниоров, которое состоялось 24 августа в Белореченске в Краснодарском крае. В состав команды входили шелеховчанин Алексей Сокольников, усольчане Илья Чирко, Денис Максимов и Александр Трапезников.

Велосипедисты Приангарья преодолели дистанцию за 1 час 2 минуты и 54 секунды, финишировав первыми и не оставив шанса на победу ближайшим соперникам, хозяевам соревнований, спортсменам Краснодарского края. На третьем месте – гонщики из Свердловской области.

Спортсмены Иркутской области занимаются и выступают под руководством тренера усольского отделения областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец», мастера спорта России по велоспорту Дениса Боровика, сообщает пресс-служба минспорта региона.
Первенство России спорт велогонка велоспорт Иркутская область
 
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