В копилке спортсменов – шесть медалей
Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова из Братска успешно выступили на всероссийских соревнованиях по санному спорту «Летний кубок Федерации». Соревнования проходили с 22 по 26 августа на базе санно-бобслейного комплекса «Парамоново» в Московской области.
В турнире приняли участие более 60 спортсменов из пяти регионов страны – из Москвы, Московской и Иркутской областей, Красноярского и Пермского краев. По итогам соревнований по стартовому рывку в одноместных санях среди девушек серебряную медаль завоевала Дарья Олесик, среди юниорок бронзовым призёром стала Диана Логинова. Среди юниоров в двухместном экипаже второе место заняли Михаил Карнаухов и Юрий Чирва. По общефизической и специальной подготовке Диана Логинова и Халил Абилов заняли первое место, Юрий Чирва – второе место.
По информации пресс-службы минспорта Иркутской области, Дарья Олесик тренируется у Александра Стоянова. Диана Логинова, Халил Абилов, Михаил Карнаухов и Юрий Чирва занимаются под руководством тренера Дмитрия Смирнова.
Саночники Братска успешно выступили на «Летнем кубке Федерации»
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