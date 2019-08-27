Маска с флагом Бурятии появилась в Instagram









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от продвижение smm instagram (@mix_she) 26 Авг 2019 в 9:18 PDT



Жители республики с удовольствием примеряют новую маску и охотно делятся кадрами. Они снимают «бумеранги», записывают видео и делают фотографии.



Пользоваться маской может любой желающий, подписавшийся на страницу разработчика. Однако Михаил признался, что маска работает не на всех устройствах, поэтому он придумывает новую маску.



Маски для записи коротких фото или видео сообщений появились в популярной соцсети давно. Многие с удовольствием примеряют встроенные маски зайчиков, котиков, собачек и другие. С недавнего времени пользователи соцсети стали пополнять галерею, разрабатывая уникальные маски. Так, девушки с лёгкостью могут «нанести макияж» или надеть ушки из авокадо, коснувшись экрана телефона.

Жители республики с удовольствием примеряют новую маску и охотно делятся кадрами. Они снимают «бумеранги», записывают видео и делают фотографии.Пользоваться маской может любой желающий, подписавшийся на страницу разработчика. Однако Михаил признался, что маска работает не на всех устройствах, поэтому он придумывает новую маску.Маски для записи коротких фото или видео сообщений появились в популярной соцсети давно. Многие с удовольствием примеряют встроенные маски зайчиков, котиков, собачек и другие. С недавнего времени пользователи соцсети стали пополнять галерею, разрабатывая уникальные маски. Так, девушки с лёгкостью могут «нанести макияж» или надеть ушки из авокадо, коснувшись экрана телефона.

В Instagram появилась маска для stories с флагом Бурятии. Её разработал житель республики Михаил. Маска создаёт эффект нарисованного на лице флага республики, при этом лицо человека изображено на фоне главной достопримечательности Улан-Удэ – памятника Владимиру Ленину.- Бурятская маска здесь. Вчера весь город ходил с флагом Бурятии на лице! Круто, что моя маска всем так понравилась! – написал Михаил на своей странице в соцсети.