В рамках памятной даты состоится эстафета «Бег мира»
В столице Забайкалья пройдут мероприятия, посвящённые Дню окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.
2 сентября в 9:30 на Мемориале воинам, павшим в боях на реке Халхин-Гол, начнётся торжественный митинг, возложение венков и цветов. В 11:00 на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев также состоится торжественное мероприятие. В 11:45 будет дан старт эстафете «Бег мира». В 15:00 в центральной детской художественной школе откроется выставка детских художественных работ.
Пройдут в этот день мероприятия и на площади имени Ленина. С 14:00 до 16:00 зрители смогут посмотреть выставку ретро-автомобилей Дома офицеров Забайкальского края. В 16:00 стартует концерт ансамбля песни и танца Дома офицеров. С 17:30 до 19:00 выступит ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки».
3 сентября на площади имени Ленина с 10:00 до 16:00 будет проходить передвижная выставка литературы, посвящённая Дню окончания Второй мировой войны. С 16:00 до 17:00 состоится концерт муниципального духового оркестра, затем – выставка книжно-иллюстративных изданий, посвященная Дню борьбы с терроризмом.
Чита отметит День окончания Второй мировой войны
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