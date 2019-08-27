Полицейские Бурятии готовятся ко Дню знаний

На охрану общественного порядка выйдут более 700 человек



Праздничные мероприятия, посвящённые новому учебному году, пройдут в Бурятии с 1 по 2 сентября в учебных заведениях. Для охраны общественного порядка и безопасности будут задействованы сотрудники полиции, работники ЧОП, добровольцы и казаки. Всего на дежурство выйдет свыше 700 человек.



Кроме этого, будут проводиться рейды в ночное время по местам концентрации подростков.



- В прошлом году такие рейды также осуществлялись. Было выявлено 10 несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей. Было выявлено 28 фактов продажи алкоголя, в том числе 6 фактов продажи несовершеннолетним по Бурятии, из них 3 в Улан-Удэ. По сравнению с 2017 годом наблюдается положительная динамика. Тогда было выявлено 27 нарушителей, - рассказала старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних МВД по Бурятии Мария Михайлова.



Также в МВД напоминают, что с 1 сентября комендантский час наступает с 22:00.

