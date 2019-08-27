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Полицейские Бурятии готовятся ко Дню знаний

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Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На охрану общественного порядка выйдут более 700 человек

Праздничные мероприятия, посвящённые новому учебному году, пройдут в Бурятии с 1 по 2 сентября в учебных заведениях. Для охраны общественного порядка и безопасности будут задействованы сотрудники полиции, работники ЧОП, добровольцы и казаки. Всего на дежурство выйдет свыше 700 человек.

Кроме этого, будут проводиться рейды в ночное время по местам концентрации подростков.

- В прошлом году такие рейды также осуществлялись. Было выявлено 10 несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей. Было выявлено 28 фактов продажи алкоголя, в том числе 6 фактов продажи несовершеннолетним по Бурятии, из них 3 в Улан-Удэ. По сравнению с 2017 годом наблюдается положительная динамика. Тогда было выявлено 27 нарушителей, - рассказала старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних МВД по Бурятии Мария Михайлова.

Также в МВД напоминают, что с 1 сентября комендантский час наступает с 22:00.
полиция день знаний
 
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