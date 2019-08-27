Золото Колчака нашли в Бурятии

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Общество,  Фото:страница Юрия Ботоева
Съёмки приключенческого фильма «Золото империи» завершились в Бурятии

В Бурятии завершились съёмки нового фильма известного поэта и режиссёра Юрия Ботоева «Золото империи». Фильм посвящён поискам «золота Колчака» времён Гражданской войны.

- Друзья, с днём кино! Мы завершили съёмки приключенческого фильма «Золото империи», нашли золото Колчака... Команда была классная, работали интересно. Впереди монтаж и премьера, - написал сегодня в Facebook Юрий Ботоев.

В фильме снялись профессиональные актёры, артисты Русского драматического театра. Это народный артист Бурятии Олег Петелин, заслуженная артистка Бурятии Алена Байбородина, Анастасия Турушева, Владимир Барташевич, а также молодой артист Дмитрий Тарбеев, котором досталась главная роль, сообщает пресс-служба Русского драмтеатра имени Бестужева.

Сюжет остросюжетного приключенческого фильма посвящён истории о том, как в одном Читинском музее кладоискатели случайно находят карту с указанием места захоронения некоторых остатков золота Колчака, и группа молодых людей выдвигается в тайгу на поиски клада.

– Я играю роль «чёрного копателя». Он присоединяется к группе ребят, которые хотят найти золото Колчака. Это противоречивый персонаж, он совершает неоднозначные поступки, и мне было интересно сыграть человека сложного характера, – рассказывает актер Дмитрий Тарбеев. – Для меня это первый опыт работы в кино, было очень интересно, потому что это другой подход. В театре ты живешь здесь и сейчас, ты не можешь начать спектакль заново, а в кино ты повторяешь одну сцену по много раз в поисках идеального дубля.

Для Владимира Барташевича, Анастасии Турушевой и Олега Петелина это не первый опыт работы в кино. Владимир Барташевич сыграл главного героя в нашумевшем фильме «Головар» Юрия Ботоева, который на сегодня насчитывает более 9 млн.просмотров в YouTube. Артист также сыграл в фильмах «Буузы» (Buuzy) режиссёра Жаргала Бадмацыренова и «На Байкал 3» режиссера Михаила Козлова. Анастасия Турушева снялась в киноленте Баира Уладаева «Два капитана», а народный артист Бурятии Олег Петелин – в монгольском экшне «Большая рыба». Для Алены Байбородиной и Дмитрия Тарбеева съемки в фильме «Золото империи» станут первой работой в большом кино.

Премьера фильма «Золото империи» запланирована в 2020 году к 100-летию таинственного исчезновения золотого запаса Российской Империи.


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