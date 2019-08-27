На фестивале в Иркутске покажут спектакли на национальных языках

Бурятию на фестивале будут представлять два театра



Первый международный театральный фестиваль «Байкальский талисман» состоится на сцене Иркутского областного театра юного зрителя имени Александра Вампилова с 5 по 11 сентября. На мероприятии покажут спектакли, созданные на основе национальной литературы или фольклора разных народов.



Участие в «Байкальском талисмане» примут девять театров из Иркутской области и города Иваново, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Республики Корея и Монголии. Из города Улан-Батора на фестиваль приедут Монгольский государственный академический театр драмы и Монгольский государственный театр кукол. Государственный Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева и Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» представят Улан-Удэ. Также Иркутск посетят Театральная компания Мён Пум из города Сеула и Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия). На родных сценах выступят актеры Иркутского областного ТЮЗа имени А. Вампилова и Иркутского областного театра кукол «Аистёнок». Кроме того, в афишу фестиваля вошёл показ спектакля Ивановского областного театра кукол, который в это время будет находиться в Иркутске в рамках федеральной программы «Большие гастроли».



Спектакли фестиваля в первую очередь предназначены для детской и подростковой аудитории. Некоторые из них исполняются на национальном языке с синхронным переводом на русский язык. В рамках «Байкальского талисмана» состоится 11 показов. Это детская пьеса по мотивам монгольской народной сказки, история бурятского эпоса, сценическая версия поэмы-олонхо (героического эпоса якутов), перфоманс-драма, бурятская легенда, сказка-притча и другие постановки. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

