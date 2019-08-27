Сегодня в посёлке Забайкальский отметят День города
Череда праздничных мероприятий, посвящённых 353 годовщине Улан-Удэ началась в отдалённых микрорайонах столицы республики. 27 августа в 17:00 в ДК «Забайкальский» пройдёт красивый массовый праздник с концертной программой, награждением активистов, поздравлениями и конкурсами (0+), сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В начале праздника со словами приветствия перед жителями микрорайона выступят представители администрации Октябрьского района, депутаты городского Совета, Народного Хурала. Создаст праздничную атмосферу выступление творческих коллективов и солистов Валико Гаспаряна и Ирины Шагдуровой. В концертной программе задействованы все творческие коллективы ДК «Забайкальский» - хор «Забайкалочка», хореографическая студия «Феерия», театральная студия «Лирика», вокальная студия «Туяа». Завершится праздник необычными конкурсами. Состоится награждение жителей по номинациям «Самый молодой житель», «Старейшина микрорайона», «Молодая семья», «Активисты». Также будут подведены итоги традиционного конкурса на «Лучшее подворье», где комиссией определяется лучшее цветочное оформление, огород, фасад дома.
В Октябрьском районе подобные праздники пройдут во всех отдалённых микрорайонах - 29 августа в 18:00 в школе № 15 по ул. Сахалинской, 32; 30 августа в 17:00 в школе № 50 по ул. Раздольной, 15; 31 августа в 11:00 на детской площадке по ул. Вандышева, 50 и 31 августа в 13:00 на детской площадке в мкрн Таёжном у дома 34 а. Главный районный праздник Октябрьского района пройдёт 2 сентября в 17:00 в парке Юбилейном.
Главный праздник, посвящённый 353 Дню рождения Улан-Удэ, пройдёт на площади Советов 7 сентября.
Полная программа празднования Дня города размещена по ссылке
В Улан-Удэ начали отмечать День города
Общество, Фото:
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