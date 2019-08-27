В Бурятии ищут африканскую чуму свиней

На данный момент возбудителей инфекции не найдено
В Бурятии проводятся исследования биологических материалов домашних свиней и диких кабанов из-за повышенной угрозы заноса возбудителя африканской чумы свиней (АЧС). Связано это с обострением эпизоотической ситуации по АЧС в Дальневосточном федеральном округе.
Сотрудниками республиканской ветеринарной лаборатории были проведены исследования на выявление возбудителя АЧС у 144 домашних свиней и диких кабанов, находящихся в районах республики. Исследования проводились методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) и РПИФ (метод прямой иммунофлюоресценции). По словам специалистов, результат проб отрицательный.
Отметим, что АЧС – это очень опасная вирусная болезнь свиней и кабанов, которая сопровождается их лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. А также наносит большой экономический ущерб, так как не существует лекарственных препаратов и вакцин от АЧС. Данная болезнь поражает только свиней и диких кабанов.
Управление ветеринарии РБ информирует фермеров и граждан, если вы обнаружили клинические симптомы или гибель свиней, необходимо сообщить специалистам государственной ветеринарной службы Республики Бурятия.
В целях сохранения эпизоотического благополучия по АЧС необходимо:
Соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания свиней, приобретать корма из благополучных по заболеваниям свиней территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием. Оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными барьерами (ковриками) места въездов (входов) на территорию объектов хозяйства, а также содержать их в рабочем состоянии.
Обеспечить регулярное проведение дезинфекции и дезинсекции (обработку против внешних паразитов) мест содержания свиней, хранения и приготовления кормов, а также транспортных средств при въезде на территорию хозяйства.
Обеспечить работу хозяйства по закрытому типу (безвыгульное содержание свиней, в том числе не допускать контакта свиней с другими животными (чужие свиньи, другие животные, хищные птицы, звери, собаки и кошки могут быть переносчиками вируса). Исключить допуск к местам содержания свиней посторонних лиц (в том числе в качестве обслуживающего персонала, бойщиков и пр.), исключить завоз необработанного инвентаря и заезд на территорию содержания свиней транспортных средств, не прошедших специальную обработку.
Не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней. Приобретаемых свиней - регистрировать в органах ветеринарной службы и сельских администрациях и осуществлять обязательное карантинирование животных перед вводом в основное стадо.
В Бурятии ищут африканскую чуму свиней
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