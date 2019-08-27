Полицейские в Бурятии посоревновались в рыбной ловле

В номинации «Биг фиш» победу также одержал Николай Голюк.









- Участники соревнований признаются, что этот конкурс стал для них не только интересным и полезным способом общения, но и отличной возможностью отдохнуть, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.











Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Северобайкальский» провели на озере Слюдянском соревнования по рыбной ловле «Слюдянский малёк». Участвовало 11 человек, в том числе четыре женщины.По итогам рыбалки победителем стал инспектор группы дорожно-патрульной службы ГИБДД Николай Голюк. Второе место занял полицейский (водитель) группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Михаил Витязев, третье – следователь Ирина Огородникова.Победитель и призёры награждены кубком и медалями. Им вручены дипломы, значки и ценные призы - поплавочные наборы.