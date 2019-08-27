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Сотрудников забайкальской колонии угостили освящёнными яблоками

Сотрудников забайкальской колонии угостили освящёнными яблоками
Общество, 
Таким образом их поздравили с Яблочным спасом

Сотрудников краснокаменской исправительной колонии №7 представитель православной церкви поздравил с Яблочным спасом, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Забайкальскому краю.

Игумен Семион в очередной раз посетил колонию, поздравив личный состав с праздником «День Преображения Господня» или Яблочным спасом.

- Настоятель церкви рассказал присутствующим об истории возникновения праздника и его особенностях. История праздника уходит своими корнями очень далеко, олицетворяя собой явление божественной сущности Христа ученикам, - сообщают в ведомстве.

По традиции, в этот день люди угощают друг друга яблоками и мёдом. Игумен Семион, соблюдая традиции, угостил каждого сотрудника освящённым яблоком, сопровождая молитвенным словом.
колония
 
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