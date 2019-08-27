Сотрудников забайкальской колонии угостили освящёнными яблоками

Таким образом их поздравили с Яблочным спасом



Сотрудников краснокаменской исправительной колонии №7 представитель православной церкви поздравил с Яблочным спасом, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Забайкальскому краю.



Игумен Семион в очередной раз посетил колонию, поздравив личный состав с праздником «День Преображения Господня» или Яблочным спасом.



- Настоятель церкви рассказал присутствующим об истории возникновения праздника и его особенностях. История праздника уходит своими корнями очень далеко, олицетворяя собой явление божественной сущности Христа ученикам, - сообщают в ведомстве.



По традиции, в этот день люди угощают друг друга яблоками и мёдом. Игумен Семион, соблюдая традиции, угостил каждого сотрудника освящённым яблоком, сопровождая молитвенным словом.

