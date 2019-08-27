В Бурятии турнир «Динамо» по футболу выиграли росгвардейцы

В соревнованиях приняли участие 8 команд органов безопасности и правопорядка республики



В Улан-Удэ завершился XXVII республиканский турнир по футболу среди органов безопасности и правопорядка Бурятии, посвящённый памяти майора внутренней службы Василия Балитхаева. Турнир прошёл под эгидой Бурятского республиканского отделения ОГО «ВФСО «Динамо».



По итогам турнира в финальном матче встретились представители Росгвардии Бурятии – команда вневедомственной охраны и команда отряда мобильного особого назначения «Кречет». Победу в упорном поединке одержали спортсмены сил специального назначения.



В матче за третье место сошлись команды ветеранов спортивного общества «Динамо» и территориального отдела полиции Хоринского района. В напряжённой борьбе сильнее оказались полицейские, выигравшие бронзу.



В турнире по футболу приняли участие 8 команд коллективов физической культуры спортивного Общества «Динамо».



- Все футболисты показали красивую игру, команды выступали на высоком уровне. Нам очень приятно, что турнир продолжает собирать сильнейших спортсменов региона. Для нас это очень приятно, что память о моем муже Василии Дмитриевиче жива, - отметила Софья Сафроновна Балитхаева.



По итогам соревнований лучшим игроком турнира стал сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Хаян Будаев, а Александр Семагин, представитель сил специального назначения территориального управления Росгвардии, был признан лучшим бомбардиром, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.





