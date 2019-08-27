За три дня ветеринарами вакцинировано от бешенства более 600 животных
В Тарбагатайском районе Бурятии из-за случая бешенства ветеринары прививают домашних животных от бешенства. В связи с неблагополучием данной территории запрещено торговать домашними животными и вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта.
Напомним, что 22 августа в ДНТ «Космос» Тарбагатайского района обнаружили домашнюю собаку, заражённую бешенством. Тогда же житель района своевременно не обратился к ветеринарам для проведения вакцинации. В связи с выявлением этого заболевания сотрудниками ветеринарной службы РБ были предприняты меры по дезинфекции и устранению очага бешенства.
В период с 22 по 26 августа в ДНТ «Космос» и в ДНТ «Багульник» 14 ветеринарных специалистов совместно с волонтёрами организовали подворный обход для осмотра и выявления, подозрительных по бешенству сельскохозяйственных и домашних животных, проверки условий содержания собак и кошек, а также ревакцинации домашних животных от бешенства.
За минувшие выходные дни ветеринарными специалистами привито от бешенства 661 собак и кошек. В настоящее время проводится приём ветеринарного врача для проведения вакцинации домашних животных в администрации сельского поселения, сообщает управление ветеринарии РБ.
В Тарбагатайском районе Бурятии запретили вывоз собак
Общество, Фото:
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