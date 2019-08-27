Они будут запущены с 10 до 11 утра
В среду, 28 августа в Бурятии пройдёт проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10.00 до 11.00 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.
- Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является одной из основных задач гражданской обороны. В Бурятии комплексная система экстренного оповещения населения впервые была апробирована в ноябре 2013 года. Пробные звуковые сигналы сирены «Внимание всем!» были слышны не только в Улан-Удэ, но и в ряде районов, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Завтра в Бурятии завоют электросирены
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В соревнованиях приняли участие 11 человек
Таким образом их поздравили с Яблочным спасом
В соревнованиях приняли участие 8 команд органов безопасности и правопорядка республики
Они будут запущены с 10 до 11 утра
В Монголии продолжаются международные учения «Селенга-2019»
В текущем году на одну тысячу мужчин в России приходится 1154 женщины
Горожане смогут приобрести свежие ягоды, фрукты и овощи
Путешественник Хьюго Субтиль прошёл до Байкала три тысячи километров
Улан-удэнцы привели в порядок двор, покрасили заборы, побелили деревья
Сегодня скончался заслуженный агроном Бурятии и России Валерий Осодоев
Более 1600 граждан обратились за предоставлением регионального материнского (семейного) капитала
В ролике Тигрёнок рассказывает про свою мечту
Парень делал предложение неизвестным девушкам на улице. ВИДЕО
Памятник воинам-уроженцам Бурятии везут в Монголию участники специального автопробега
Конкурсный управляющий не внёс данные о проведении торгов в единый реестр