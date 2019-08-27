Завтра в Бурятии завоют электросирены

Они будут запущены с 10 до 11 утра



В среду, 28 августа в Бурятии пройдёт проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10.00 до 11.00 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.



- Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является одной из основных задач гражданской обороны. В Бурятии комплексная система экстренного оповещения населения впервые была апробирована в ноябре 2013 года. Пробные звуковые сигналы сирены «Внимание всем!» были слышны не только в Улан-Удэ, но и в ряде районов, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

