На учении «Селенга-2019» уничтожили «шахид-мобили»

В Монголии продолжаются международные учения «Селенга-2019»



В Монголии продолжаются международные военные учения «Селенга-2019». На полигоне Мунх Хэт военнослужащие мотострелкового подразделения из Бурятии вместе с военными Монголии и лётчиками провели зачистку местности, уничтожив «шахид-мобили» условного незаконного вооружённого формирования в труднодоступной местности.



В ходе практической части учения разведчики выполнили норматив по посадке в вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор», после чего лётчики доставили военнослужащих в зону высадки.



Высадка проходила сразу с четырёх вертолётов одновременно. Военнослужащие ВВО и ВС Монголии вступили в учебный бой с «противником», отработали задачи по отходу и совершили марш-бросок к месту сбора.



После этого в бой вступили мотострелковые и танковые подразделения. Они отработали сложные тактические манёвры, в частности, совершения марша в предполагаемый район условных боевых действий, обнаружения и блокирования условного противника.



Обнаружив основные силы «противника», батарея реактивных систем залпового огня «Град» уничтожила имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника, после чего зенитные самоходные установки «Шилка» поразили воздушные цели.



Отходящие группы «противников» были ликвидированы миномётной батареей и батареей самоходных артиллерийских установок «Акация».



Огневую поддержку с воздуха по отдельным целям, имитирующим легкобронированную технику и живую силу условного врага, обеспечили вертолёты Ми-24, используя пушечное вооружение и неуправляемые ракеты С-8.



При выполнении тактических задач военнослужащие особое внимание уделяли слаженным динамическим действиям и скрытному передвижению подразделений двух стран, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

