В Монголии продолжаются международные учения «Селенга-2019»
В Монголии продолжаются международные военные учения «Селенга-2019». На полигоне Мунх Хэт военнослужащие мотострелкового подразделения из Бурятии вместе с военными Монголии и лётчиками провели зачистку местности, уничтожив «шахид-мобили» условного незаконного вооружённого формирования в труднодоступной местности.
В ходе практической части учения разведчики выполнили норматив по посадке в вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор», после чего лётчики доставили военнослужащих в зону высадки.
Высадка проходила сразу с четырёх вертолётов одновременно. Военнослужащие ВВО и ВС Монголии вступили в учебный бой с «противником», отработали задачи по отходу и совершили марш-бросок к месту сбора.
После этого в бой вступили мотострелковые и танковые подразделения. Они отработали сложные тактические манёвры, в частности, совершения марша в предполагаемый район условных боевых действий, обнаружения и блокирования условного противника.
Обнаружив основные силы «противника», батарея реактивных систем залпового огня «Град» уничтожила имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника, после чего зенитные самоходные установки «Шилка» поразили воздушные цели.
Отходящие группы «противников» были ликвидированы миномётной батареей и батареей самоходных артиллерийских установок «Акация».
Огневую поддержку с воздуха по отдельным целям, имитирующим легкобронированную технику и живую силу условного врага, обеспечили вертолёты Ми-24, используя пушечное вооружение и неуправляемые ракеты С-8.
При выполнении тактических задач военнослужащие особое внимание уделяли слаженным динамическим действиям и скрытному передвижению подразделений двух стран, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
На учении «Селенга-2019» уничтожили «шахид-мобили»
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