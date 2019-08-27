Росстат посчитал, сколько женщин приходится на тысячу мужчин

В текущем году на одну тысячу мужчин в России приходится 1154 женщины



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.



К 2036 году это соотношение будет одна тысяча к 1128. Такая пропорция характерна для всех регионов России, за исключением Чукотки, где ситуация обратная — на одну тысячу мужчин сейчас приходится 956 женщин, а к 2036 году их и вовсе будет 813.



- Кроме того, Росстат предполагает, что с 2031 года мужчин станет чуть больше, чем женщин, и на Камчатке, - отмечает РИА Новости.













