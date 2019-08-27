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Росстат посчитал, сколько женщин приходится на тысячу мужчин

Росстат посчитал, сколько женщин приходится на тысячу мужчин
Общество,  Фото:pixabay.com
В текущем году на одну тысячу мужчин в России приходится 1154 женщины

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

К 2036 году это соотношение будет одна тысяча к 1128. Такая пропорция характерна для всех регионов России, за исключением Чукотки, где ситуация обратная — на одну тысячу мужчин сейчас приходится 956 женщин, а к 2036 году их и вовсе будет 813.

- Кроме того, Росстат предполагает, что с 2031 года мужчин станет чуть больше, чем женщин, и на Камчатке, - отмечает РИА Новости.






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