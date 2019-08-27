Ярмарка «Урожай-2019» пройдёт в Улан-Удэ

Горожане смогут приобрести свежие ягоды, фрукты и овощи



Выставка-ярмарка «Урожай» проводится с 2000 года. В этом году она пройдёт с 31 августа по 1 сентября на открытой торговой площадке рынка «Стимул», сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии



Традиционно «Урожай» откроет цикл осенних ярмарок – плодово-ягодных и мясных. Для горожан пройдёт распродажа различных овощей и ягод, выращенных на личных подсобных хозяйствах и огородах, а также мёда, цветов, дикоросов и пр.

