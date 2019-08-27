Жители улан-удэнской улицы вышли на экологическую акцию: фоторепортаж

Улан-удэнцы привели в порядок двор, покрасили заборы, побелили деревья



На придомовой территории многоквартирных домов № 6, 8, 10, 10 «а» по ул. Автотранспортная в Улан-Удэ завершились работы по асфальтированию.



Жители Автотранспортной вышли на экологическую акцию. Они дружно занимались благоустройством своего двора, покрасив заборы и побелив деревья.



Этот двор вошёл в федеральную программу по формированию комфортной городской среды. Всего в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды Улан-Удэ» запланировано благоустройство 37 дворовых территорий на сумму 75 миллионов 319 тысяч рублей.



В рамках реализации программы предусмотрены работы по ремонту внутридворовых проездов, ремонту тротуаров, регулированию высотного положения крышек колодцев, устройству урн и лавочек на придомовых территориях.



На дворовых территориях проведены собрания, все схемы и дизайн-проекты согласованы с жителями, управляющими организациями, проведено общественное обсуждение. Также согласованы дизайн-проекты по озеленению, которое будет проведено силами собственников многоквартирных домов. На каждой дворовой территории предусмотрена посадка кустарников, деревьев, устройство цветочных клумб. Содержание и полив зеленых насаждений возлагаются на жильцов домов, дворовые территории которых благоустраиваются, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.









