Прокуратура Бурятии привлекла конкурсного управляющего к ответственности

Конкурсный управляющий не внёс данные о проведении торгов в единый реестр



Прокуратура Муйского района Бурятии по результатам мониторинга единого федерального реестра сведений о банкротстве выявила неопубликование конкурсным управляющим золотодобывающего предприятия ООО «Рудкаралон» результатов проведения торгов имущества должника.



- Несвоевременное опубликование указанных результатов препятствует скорейшей реализации имущества и, как следствие, погашению задолженности перед кредиторами, в том числе по заработной плате, - поясняют в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Прокурором района руководителю Ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние» в городе Санкт-Петербург внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено. Конкурсный управляющий привлечён к дисциплинарной ответственности, информация о результатах проведения торгов размещена в едином федеральном реестре.

