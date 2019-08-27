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Прокуратура Бурятии привлекла конкурсного управляющего к ответственности

Прокуратура Бурятии привлекла конкурсного управляющего к ответственности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Конкурсный управляющий не внёс данные о проведении торгов в единый реестр

Прокуратура Муйского района Бурятии по результатам мониторинга единого федерального реестра сведений о банкротстве выявила неопубликование конкурсным управляющим золотодобывающего предприятия ООО «Рудкаралон» результатов проведения торгов имущества должника.

- Несвоевременное опубликование указанных результатов препятствует скорейшей реализации имущества и, как следствие, погашению задолженности перед кредиторами, в том числе по заработной плате, - поясняют в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Прокурором района руководителю Ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние» в городе Санкт-Петербург внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено. Конкурсный управляющий привлечён к дисциплинарной ответственности, информация о результатах проведения торгов размещена в едином федеральном реестре.
прокуратура
 
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