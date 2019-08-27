Конкурсный управляющий не внёс данные о проведении торгов в единый реестр
Прокуратура Муйского района Бурятии по результатам мониторинга единого федерального реестра сведений о банкротстве выявила неопубликование конкурсным управляющим золотодобывающего предприятия ООО «Рудкаралон» результатов проведения торгов имущества должника.
- Несвоевременное опубликование указанных результатов препятствует скорейшей реализации имущества и, как следствие, погашению задолженности перед кредиторами, в том числе по заработной плате, - поясняют в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Прокурором района руководителю Ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние» в городе Санкт-Петербург внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено. Конкурсный управляющий привлечён к дисциплинарной ответственности, информация о результатах проведения торгов размещена в едином федеральном реестре.
Прокуратура Бурятии привлекла конкурсного управляющего к ответственности
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Памятник воинам-уроженцам Бурятии везут в Монголию участники специального автопробега
Конкурсный управляющий не внёс данные о проведении торгов в единый реестр
Многодетная мать без уважительных причин не выплачивала средства на содержание своих детей
Мужчину приговорили к обязательным работам
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 августа по республике местами дожди, ливни, грозы
Для участия в конкурсах приглашаются солисты, мастера народно-художественных ремёсел и кулинарии
В абсолютном зачёте победителями стали красноярцы
Спортсменки стали вторыми в стрельбе из лука среди девушек до 18 лет
Спортсменки получили «золото» и «бронзу»
Его участниками станут старики и инвалиды
У самбистов из Канады две золотые и одна серебряная медаль чемпионата Панамерики этого года
Также на фестивале проведут выставку-дегустацию кыргызской и казачьей кухни
28 кинолент поборются за 200 тысяч рублей кинофестиваля «Человек и Природа»
Кроме этого, покажут антикварные вещи и выступления артистов
Вторыми стали – спортсмены Свирска, третьими – команда Саянска