В Бурятии алиментщицу отправили в колонии за долги

Многодетная мать без уважительных причин не выплачивала средства на содержание своих детей



Жительница села Фофоново Кабанского района Бурятии признана виновной за неоднократную неуплату алиментов.



- В суде установлено, что мать троих детей, лишённая родительских прав, будучи привлечённой за неуплату алиментов к административной ответственности и дважды осуждённой за неуплату средств на содержание детей, продолжала бездействовать по исполнению решения суда, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Без уважительных причин женщина уклонялась от уплаты алиментов. Долг составил 39 500 рублей.



Суд приговорил её к 6 месяцам 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении.



Приговор вступил в законную силу.

