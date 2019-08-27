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В Бурятии алиментщицу отправили в колонии за долги

В Бурятии алиментщицу отправили в колонии за долги
Общество,  Фото:pixabay.com
Многодетная мать без уважительных причин не выплачивала средства на содержание своих детей

Жительница села Фофоново Кабанского района Бурятии признана виновной за неоднократную неуплату алиментов.

- В суде установлено, что мать троих детей, лишённая родительских прав, будучи привлечённой за неуплату алиментов к административной ответственности и дважды осуждённой за неуплату средств на содержание детей, продолжала бездействовать по исполнению решения суда, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Без уважительных причин женщина уклонялась от уплаты алиментов. Долг составил 39 500 рублей.

Суд приговорил её к 6 месяцам 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура
 
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