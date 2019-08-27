Мужчину приговорили к обязательным работам
В Забайкальском крае житель города Могоча, признанный виновным в незаконном обороте наркотических средств, не смог обжаловать приговор.
Приговором районного суда мужчина был признан виновным в незаконном изготовлении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере и осуждён к наказанию в виде 200 часов исправительных работ.
Не согласившись с выводами суда, он обжаловал приговор.
Определением Забайкальского краевого суда приговор Могочинского районного суда оставлен без изменения, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Забайкалец не смог обжаловать приговор за наркотики
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