В Бурятии сохранится пасмурная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 августа по республике местами дожди, ливни, грозы



Ветер северо-западный 5-10, местами 14-19 м/с. Температура днём 15-20, местами по северу и юго-западу 21-26 тепла.



В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, порывы до 16 м/с. Температура днём 20-22 тепла.



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