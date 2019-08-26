В Бурятии устроили дуэль пулемётчики и снайперы

На днях в Улан-Удэ завершился XIV традиционный открытый турнир по практической стрельбе, посвящённый памяти погибших сотрудников специального отряда быстрого реагирования «Барс»
Первенство по стрельбе традиционно проводится совместно с федерацией практической стрельбы Бурятии и носит международный характер – в соревнованиях принимают участие спортсмены из Монголии. Об этом сообщили в Росгвардии по Бурятии.
- Память о наших сотрудниках будет жива, пока мы помним о них. Желаю всем меткой и, самое главное, безопасной стрельбы. Чтобы тот опыт, который вы приобретете на турнире, пригодился вам при исполнении служебно-боевых задач, - отметил на торжественном открытии турнира временно исполняющий обязанности начальника управления Росгвардии полковник полиции Иван Ванчугов.
На торжественной церемонии открытия турнира родственникам погибших сотрудников вручили цветы и материальную помощь.
В этом году участие в соревнованиях приняли 30 команд, свыше 160 участников – бойцов спецподразделений силовых структур и воинских частей Бурятии, Иркутской и Кемеровской областей, Забайкальского края, команды Федерации практической стрельбы Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и Монголии.
Соревнования проходили в два этапа. На первом от участников требовалось показать мастерство владения карабином, во втором - пистолетом. Также участники соревновались в дуэльной стрельбе из пулемета и снайперской винтовки.
В результате упорной борьбы победителями в командном зачете на этапе «Открытый класс» стали спортсмены Федерации практической стрельбы Бурятии. Второе место заняла команда СОБР «Барс» Росгвардии Бурятии, третье место завоевала тактическая группа «Гром» управления МВД России по Иркутской области.
Заключительным этапом турнира стала дуэльная стрельба из пистолета и карабина, среди 8 лучших спортсменов. Чемпионом в дуэльной стрельбе стал Михаил С., представитель СОБР Росгвардии Бурятии.
Всего в турнире спортсмены соревновали в следующих категориях: в личном зачёте – «Леди», «Юниоры», «Сеньоры», «Классик», «Стандарт», «Открытый класс», «Пулемёт», «Снайпер», а в командном зачёте соревнования проходили в категории «Открытый класс» и «Стандарт».
Самым зрелищным этапом соревнований была дуэль среди пулемётчиков и снайперов. Лучшим снайперов в стрельбе из однозарядной винтовки стал Григорий Ч., представитель ОМОН Росгвардии Забайкальского края, а в стрельбе из снайперской полуавтоматической винтовки стал представитель федерации практической стрельбы Бурятии Владимир Сиденов.
В Бурятии устроили дуэль пулемётчики и снайперы
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