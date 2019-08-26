Кумыс и варёную говядину привезли на машине граждане соседней страны
24 августа во время досмотров автомобилей, едущих из Монголии в Россию, на пункте пропуска «Кяхта» в Бурятии выявлены факты нарушения. Граждане Монголии ввозили около 12 килограммов животноводческой продукции: 5 литра кумыса и 6,6 килограмма варёной говядины.
- Данные продукты запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении. Продукция изъята и подлежит уничтожению.
12 кг продукции из Монголии уничтожат в Бурятии
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