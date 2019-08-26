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В Иркутске на школьном стадионе появится футбольное поле

В Иркутске на школьном стадионе появится футбольное поле
Общество,  Фото:pixabay.com
В прошлом году здесь были оборудованы баскетбольная и волейбольные площадки

В Иркутске приступили к обустройству стадиона школы №73. Уже выполнена вертикальная планировка территории, ведутся работы по подготовке откоса для бетонирования подпорной стенки. Ход работ проверил мэр города Дмитрий Бердников.

- В рамках ремонта на стадионе оборудуют беговую дорожку с резиновым покрытием, футбольное поле размером 42 на 25 метров с искусственным покрытием. Также будет смонтировано водоотведение, система видеонаблюдения, установлены трибуны, проведено озеленение территории, - сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

В прошлом году благодаря проекту «Народные инициативы» на территории школы №73 была оборудована спортивная площадка для занятий баскетболом и волейболом, установлены тренажёры.

Кроме того, к 1 сентября завершается строительство нового спортивного модуля на территории школы №29. В отдельно стоящем двухэтажном здании площадью почти 1400 квадратных метров будет располагаться отдельный зал для занятий аэробикой, рассчитанный на 25 человек, универсальный спортивный зал, вместимостью на 50 человек. Предусмотрены раздевалки, душевые.

- Также ведётся работа по приведению в порядок существующих стадионов и спортивных площадок на территориях школ. В этом году будут сделаны стадионы школ под номерами 21, 24, 30, 42, 66, 73, лицея ИГУ. Кроме того, отремонтированы хоккейные корты возле школы №6 и №20, универсальные комбинированные площадки у школ под номерами 23, 40, 76, ремонт покрытия в школе 67. Завершён капитальный ремонт спортивного зала 76-й школы, - уточняют в мэрии Иркутска.

В планах начать строительство отдельных спортивных модулей на территориях школ под номерами 8 и 9. А возле гимназии №25 – полноценного спортивного ядра с футбольным полем и игровыми площадками.
стадион школы
 
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