Движение через железнодорожный переезд на участке Дабан – Гоуджекит будет ограничено
На железнодорожном переезде 1026 км, расположенном на участке Дабан – Гоуджекит в Северо-Байкальском районе Бурятии, с 28 по 29 августа будут проводиться ремонтные работы.
Движение автотранспортных средств через переезд в указанные дни будет закрыто с 23:30 до 01:30. Время указано местное.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
На севере Бурятии закроют железнодорожный переезд
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