На севере Бурятии закроют железнодорожный переезд

Движение через железнодорожный переезд на участке Дабан – Гоуджекит будет ограничено



На железнодорожном переезде 1026 км, расположенном на участке Дабан – Гоуджекит в Северо-Байкальском районе Бурятии, с 28 по 29 августа будут проводиться ремонтные работы.



Движение автотранспортных средств через переезд в указанные дни будет закрыто с 23:30 до 01:30. Время указано местное.



Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.









