В нацпарке Бурятии устанавливают информационные щиты

На щитах рассказывается о правилах поведения в лесу, есть информация о достопримечательностях



На территории национального парка «Тункинский» проводятся работы по обновлению информационных аншлагов вдоль федеральной автодороги «Култук-Монды», на въездах в лесной массив и в местах массового отдыха.



Государственные инспекторы национального парка проводят работу по установке информационных аншлагов, предупреждающих, что при нахождении на особо охраняемой природной территории необходимо иметь разрешение на посещение. Также на щитах рассказывается о правилах поведения в лесу, есть призывы бережного отношения к природе, информация о достопримечательностях. На сегодня уже установлено 46 аншлагов из 86 запланированных в 2019 году.



Информационные щиты появятся на экологической тропе «Пик любви». Их установка прошла в местах отдыха «Никольский мыс-1», «Никольский мыс-2», «Потухший вулкан «Шандагатайский», «Хоолэй ур».



Главная цель установки информационных аншлагов – это информирование посетителей об объектах национального парка, донесение до них важности сохранения природного ландшафта и соблюдения простых правил на особо охраняемых природных территориях, сообщили в нацпарке.

