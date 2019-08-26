Программа включает 650 заданий по арифметике, цветам и формам, овощам и фруктам, растениям и животному миру
В Улан-Удэ в детском доме «Журавушка» появился интерактивный комплекс, обучающий детей через движения тела. Технология распознавания движений тела, на основе которой работает комплекс, помогает детям обучаться новому, с помощью бега, прыжков, приседаний, активных движений рук и ног. Ребёнок двигается перед экраном с датчиком, встроенная программа обрабатывает полученную информацию, и в результате игровой персонаж двигается синхронно с ребёнком.
Программное обеспечение «Хранители знаний», которое поставляется в составе комплекса, разработано при участии высококвалифицированных практикующих педагогов. Оно включает в себя 650 заданий на различные темы: арифметика, цвета и формы, овощи и фрукты, растения и животный мир.
Особенность данного комплекса и в том, что он задействует мышечную память. Кроме умственных способностей улучшает общее физическое состояние, навыки ориентирования в пространстве, сохраняют зрение и правильную форму позвоночного столба.
Новое оборудование стоимостью 390 тысяч рублей детский дом-интернат «Журавушка» получил в рамках грантового проекта, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В детдоме Улан-Удэ детей обучают через движения тела
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