На Байкале прошёл кубок РФ по восхождению на пик Черского

В абсолютном зачёте победителями стали красноярцы



В Слюдянском районе Иркутской области 24 августа состоялся скайраннинг-фестиваль «БАМ скоростное восхождение на пик Черского 2019», в рамках которого на старт вышли 536 человек из 15 регионов страны. Из них 161 участник выбрал марафон на 44 км.



Для участников были предусмотрены следующие дистанции: скандинавская ходьба на 17 км, мини-марафон на 19 км, лайт-марафон на 37 км (чемпионат области по альпинизму в дисциплине «скайраннинг – высотная гонка»), а также второй этап кубка России в дисциплине «скайраннинг – марафон» и марафон (чемпионат области в дисциплине «скайраннинг – марафон») на 44 км.



Среди женщин на дистанции 19 км победила Наталья Руденко (Республика Хакасия), второе место заняла Наталья Сергеева (Хабаровск), третье – иркутянка Анастасия Гумарова. Среди мужчин на этой дистанции лидировал Александр Шергин из Саянска, вторым на финиш пришёл Юрий Cyркoв из Усолья-Сибирского, замкнул тройку призёров ангарчанин Дмитрий Белокрылов.



В лайт-марафоне на 37 км и чемпионате Иркутской области среди женщин победу одержала иркутянка Ирина Морозова, за ней финишировала ещё одна иркутская спортсменка Мария Холомянская, третий результат – у ангарчанки Дарьи Бессоновой. Среди мужчин дистанцию в 37 км первым преодолел Виталий Чернов из Шелехова, вторым стал Дмитрий Пешков из Иркутска, третьим – Сергей Тимофеев из Черемхово.



Среди женщин в марафоне на 44 км в зачёт чемпионата Иркутской области в дисциплине «скайраннинг – марафон» все призовые места заняли иркутский спортсменки. Так, золотую медаль завоевала Ольга Овсюкова, серебряным призёром стала Наталья Чеботарёва, бронзовым – Анастасия Красноштанова. У мужчин победил спортсмен из Краснодара Иван Федоров, второе место занял Максим Новиков из Иркутска, третье место – Сергей Ершов из Иркутска.



На втором этапе кубка России в дисциплине «скайраннинг – марафон» 44 км лидировала Варвара Шиканова из Красноярска, второй результат показала Елена Кравченко из Иркутска, на третьем месте – Вера Водолеева из Горно-Алтайска. Среди мужчин на втором этапе Кубка России на той же дистанции медаль высшей пробы выиграл Юрий Штанков (Красноярск), серебряную медаль взял Дмитрий Юшин (Иркутск), бронзовую медаль получил Сергей Донец (Красноярск). Эти же спортсмены стали победителями и призёрами на марафоне в абсолютном зачёте, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

