На «Кубок Байкала» по боевому самбо приедут заокеанские чемпионы

У самбистов из Канады две золотые и одна серебряная медаль чемпионата Панамерики этого года



В Иркутске во дворце спорта «Труд» 3 сентября в третий раз пройдёт международный турнир по боевому самбо категории «Б» «Кубок Байкала». На данный момент участие в турнире подтвердили около ста спортсменов из 15 стран – из Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, Канады, Киргизии, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана, Филиппин, Франции, Хорватии, Чехии и Южной Кореи.



В предстоящем турнире впервые примут участие два самбиста из-за океана. Канадец Торин Макфэдьен сделал золотой дубль в чемпионате Панамерики 2019 года (весовая категория 52 кг), став первым как в спортивном, так и в боевом самбо. Его брат Лиам завоевал серебро в боевом самбо в весовой категории 62 кг.



Вход на международный турнир по боевому самбо «Кубок Байкала» свободный. В 10:00 начнутся предварительные поединки, в 19:00 – шоу-программа и финалы в девяти весовых категориях: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг. Ожидается, что в церемонии открытия примет участие президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

