В Иркутской области обеспечат бесплатным питанием 18-летних школьников

Об этом попросила мама 18-летнего 11-классника



Учащиеся 11 классов, достигшие 18-летия, должны иметь право на бесплатное питание в школах Иркутской области. Об этом заявил председатель Законодательного Собрания Сергей Сокол в ходе рабочей поездки в Усть-Илимский район. К спикеру обратились родители детей, которые пользовались правом бесплатного питания в школах до совершеннолетия.



- Моему ребёнку в середине учебного года исполнилось 18 лет и кормить бесплатно его перестали. Но он по-прежнему только школьник, никаких денег не зарабатывает, и дополнительного дохода у нашей семьи не появилось, – рассказала одна из заявительниц.



По словам Сергея Сокола, мера социальной поддержки должна предоставляться до окончания ребёнком 11 класса.



- Законодательство о бесплатном питании школьников в регионе постоянно совершенствуется, в том числе, с учётом обращений жителей области. Помимо детей из многодетных и малообеспеченных семей, сегодня питаться в школах бесплатно могут и дети с ОВЗ, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях. Это право должно сохраняться за детьми по достижении 18 лет как минимум до окончания 11-го класса. Мы внесём соответствующий законопроект в самое ближайшее время, – сказал Сергей Сокол.



На рассмотрении сейчас находятся также ряд законопроекты, касающиеся бесплатного питания в школах детей-инвалидов, сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.

