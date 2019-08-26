Бурятские лучники взяли 2 командных «золота» на кубке России

Всего у сборной Бурятии – 4 медали



С 19 по 24 августа в Чите прошёл кубок России по стрельбе из лука. В состязаниях приняли участие порядка 300 человек более чем из 20 субъектов Российской Федерации.



В дисциплине «Классический лук» среди мужчин победу одержал Бэлигто Цынгуев (Московская область – Забайкальский край), второе место занял Эрдэм Цыдыпов (Республика Бурятия), а третье – Булат Дугаров (Забайкальский край). В этой же дисциплине среди женщин золотую медаль завоевала Кристина Устинова (Республика Саха (Якутия)), серебряную – Анна Барадиева (Республика Бурятия), а бронзовую – Елена Осипова (Ростовская область).



В дисциплине «Блочный лук» среди мужчин победителем стал Александр Дамбаев (Забайкальский край), второе место занял Чингис Ринчино (ЯНАО), а третье – Виктор Калашников (ЯНАО). В этой же дисциплине среди женщин первое место заняла Александра Савенкова (Псковская область), второе место – Виктория Бальжанова (ЯНАО), а третье – Дайаана Винокурова (Республика Саха (Якутия)).



В командных соревнованиях в дисциплине «Классический лук» среди мужчин первое место заняла команда Републики Бурятия, которая выступала в составе Цырена Балтакова, Эрдэма Ирдынеева и Эрдэма Цыдыпова. Второе место заняла команда Забайкальского края, выступающая в составе Галсана Базаржапова, Булата Дугарова, Буянто Цырендоржиева. Третье место у команды Московской области, состав команды – Александр Кожин, Болот Цыбжитов, Бэлигто Цынгуев.



В этой же дисциплине среди женщин первое место завоевала команда Республики Бурятия (состав – Анна Балсукова, Инна Степанова, Наталья Эрдыниева), второе место – команда Забайкальского края (состав – Туяна Дашидоржиева, Валерия Мыльникова, Татьяна Плотникова), третье место – команда Республики Саха (Якутия) (состав – Валентина Евдокимова, Евгения Тимофеева, Кристина Устинова).



В командных соревнованиях в дисциплине «Блочный лук» среди мужчин первое место заняла команда Забайкальского края (состав – Лубсан Аюров, Жалсаб Аюшиев, Александр Дамбаев). Второе место у команды Республики Саха (Якутия) (состав – Дмитрий Аюшеев, Павел Мартынов, Асим Павлов), третье место у команды города Москва (состав – Александр Аулов, Данила Михайлов, Дмитрий Соломонов). В этой же дисциплине среди женщин первое место завоевала команда Республики Саха (Якутия) (состав – Дайаана Винокурова, Юлия Маркова, Надежда Мурзина). Второе место у команды города Москва (состав – Екатерина Коробейникова, Лада Краснова, Альбина Логинова). Третье место у команды Забайкальского края (состав – Баирма Аюрзанаева, Светлана Зверева, Тамара Цыренжапова). Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.

