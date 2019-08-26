Забайкальские лучницы стали призёрами первенства мира в Испании

Спортсменки стали вторыми в стрельбе из лука среди девушек до 18 лет



С 19 по 25 августа в Мадриде, столице Испании, прошло первенство мира по стрельбе из лука. В состязаниях приняли участие около 600 спортсменов из разных стран.



Забайкальские спортсменки в составе сборной России по стрельбе из лука завоевали две серебряные медали. Туяна Будажапова получила серебряную награду в стрельбе из классического лука среди девушек до 18 лет. Тренируют спортсменку Тумэн и Чингис Цыденовы. Дарья Перфильева также стала второй в стрельбе из блочного лука среди девушек до 18 лет. Тренирует спортсменку Светлана Жигжитова и Цыден Анандаев. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.

