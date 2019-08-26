Силовикам предложили присваивать идентификационные номера

В Думу внесли законопроект об идентификации полицейских и росгвардейцев



В Госдуму внесли законопроект, согласно которому на форме или снаряжении сотрудников полиции и Росгвардии, если они несут службу в общественных местах, должны находиться хорошо различимые идентификационные номера. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента, сообщает РБК.



Законопроект предложил сенатор Владимир Лукин. С помощью этой меры, считает сенатор, полицейские и росгвардейцы будут понимать, что их личности можно идентифицировать, что в свою очередь способствует «персональной ответственности, дисциплинирует и предупреждает некорректное поведение», которое служит «дополнительной гарантией защиты граждан от произвола» (цитаты по ТАСС).



