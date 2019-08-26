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В Улан-Удэ распределили гранты в сфере культуры и искусства

В Улан-Удэ распределили гранты в сфере культуры и искусства
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
20 августа комиссия определила победителей

В столице Бурятии подвели итоги конкурса грантов и премий в сфере культуры и искусства. Всего в этом году было подано 11 заявок. Сумма гранта составила 100 тысяч рублей, сумма премии – 15 тысяч рублей.

По результатам конкурса обладателями грантов признаны Молодёжный художественный театр с проектом «Социум/ мир детей vs Мир взрослых», дом культуры имени Вагжанова с проектом «Бархатный сезон» и музей истории Улан-Удэ с проектом «Страницы памяти».

Победителями конкурса премий стали Олег Корнилов – руководитель студии изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Пингвин» КДЦ «Рассвет», и Ирина Родионова – руководитель образцовой хореографической студии «Ирис».

Торжественное награждение победителей конкурса и вручение сертификатов на получение грантов и премий состоится 5 сентября в 11:00 в зале № 1 администрации Улан-Удэ.

Ежегодный городской конкурс на соискание грантов и премий администрации Улан-Удэ в сфере культуры и искусства проводится с 2011 года. В этом году он стартовал с 12 июля. К участию в конкурсе допускались организации и учреждения культуры и искусства, деятели культуры и искусства, творческие коллективы, общественные организации, авторы, художники и мастера, солисты-исполнители, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
гранты
 
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