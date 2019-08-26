Спартакиаду городов Иркутской области выиграло Усолье-Сибирское

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Вторыми стали – спортсмены Свирска, третьими – команда Саянска



Команда Усолья-Сибирского заняла первое место на спартакиаде городов Иркутской области, которая с 23 по 25 августа проходила в Свирске. В программу спартакиады входили: лёгкая атлетика, волейбол среди мужских и женских команд, гиревой спорт, мини-футбол, шахматы, шашки, настольный теннис, перетягивание каната.



В соревнованиях по лёгкой атлетике в командном зачёте лидировали спортсмены Свирска, вторыми стали представители Зимы, на третьем месте – легкоатлеты Усолья-Сибирского. В перетягивании каната сильнее всех оказалась команда Свирска, второе место заняла команда Усолья-Сибирского, третье – Шелехова.



Среди мужских команд в волейболе места распределились следующим образом: первое место – Саянск, второе место – Усолье-Сибирское, третье – Свирск. Среди женских команд победили волейболистки Саянска, серебряные медали выиграли спортсменки Шелехова, бронза – у представительниц Свирска.



В соревнования по гиревому спорту первенствовала команда Байкальска, на втором месте оказалась команда Шелехова, на третьем – Саянска. В мини-футболе золотые медали завоевали спортсмены Свирска, серебряные награды достались футболистам Усолья-Сибирского, бронзовые медали вручили представителям Саянска. В соревнования по настольному теннису победу одержала команда Усолья-Сибирского, второй результат показала сборная Шелехова, замкнули тройку призёров теннисисты Саянска.



В шахматном турнире лидировали спортсмены Свирска, второе место заняли представители Байкальска, третье – шахматисты Усолья-Сибирского. В шашках победила команда Иркутска, серебряным призёром стала команда Усолья-Сибирского, бронзовым призёром – сборная Байкальска.



По итогам всех соревнований спартакиады городов Иркутской области первое место заняла команда Усолья-Сибирского, второе место – у команды Свирска, третье – у Саянска, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

