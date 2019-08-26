В Улан-Удэ прошёл турнир по настольному теннису «Кубок горсовета»: фоторепортаж

В соревнованиях приняли участие свыше 300 человек



«Кубок горсовета» по настольному теннису состоялся в столице Бурятии уже в третий раз. В этом году турнир собрал свыше 300 участников из Китая, Монголии, Хакасии, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Забайкальского края, районов Бурятии и Улан-Удэ.



- Мы проводим его уже в третий раз. С каждым годом мы отмечаем, что турнир проходит качественно. Расширяется география, количество участников турнира. Вот в этом году, например, Москва, Санкт-Петербург, Иркутская область, Забайкальский край, Хакасия, КНР, Монголия. Конечно, мы хотим, чтобы турнир стал международным и вошёл в календарь спортивных мероприятий РФ. Ну, и, конечно, мы хотим, чтобы он стал мастерским. Если он станет мастерским, то сюда будет приезжать большое количество мастеров, будет расти мастерство наших спортсменов. Надо участвовать в таких соревнованиях, - отметил депутат горсовета, заместитель мэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев.



Победитель крупных соревнований по традиции увезёт Кубок горсовета.



- Конечно, как и в любых соревнованиях, должен победить сильнейший, но я считаю, что для многих участников Кубок горсовета будет определённой ступенькой для повышения профессионального мастерства и путёвкой в большой спорт. Уровень с каждым годом растёт. Примерно на 100 человек больше приехало в этом году, чем в прошлом. В этом году свыше 300 участников, - добавил Алексей Хандархаев.



Торжественное открытие турнира по настольному теннису «Кубок горсовета» прошло 23 августа в Центре настольного тенниса Улан-Удэ. Накануне состязания завершились.



- В целом не сказала бы, что было легко, но я справилась. Я профессионально занимаюсь с шести лет, сейчас мне 23 года. Турнир не особо известен, но очень привлекло то, что Байкал рядом, и вот очень хотелось туда попасть, поэтому, когда пригласили, то с удовольствием приехали, - рассказала участница турнира из Санкт-Петербурга Валерия Щетинкина.



На закрытии турнира сообщили, что сейчас рассматривается возможность провести соревнования в 2020 году в КСК.

