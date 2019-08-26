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«Африку в Улан-Удэ» покажут горожанам в День города

«Африку в Улан-Удэ» покажут горожанам в День города
Общество,  Фото:pixabay.com
Их познакомят с африканской скульптурой и музыкой группы «Issongo»

7 сентября в музее истории столицы Бурятии состоится праздничное мероприятие «Африка в Улан-Удэ». В день города посетители музея здесь смогут найти для себя что-то интересное: посетить тематические мастер-классы, попробовать вкусные лакомства, приобрести для себя и своих любимых оригинальные подарки из Африки и многое другое.

Программа стартует в полдень бесплатной экскурсией по музею для всех записавшихся. В 13:00 начнётся презентация путеводителя по городу Улан-Удэ. В 14:00 на площадке музея пройдёт выставка африканской скульптуры. Гостям музея покажут три основных группы – резные фигурки из дерева (изображения исторических лиц, духов предков и богов); маски и декоративную скульптурную резьбу, украшающую предметы быта и культовые изображения.

По информации пресс-службы комитета по культуре города, также в 14:00 перед слушателями выступит африканская группа «Issongo». С 14:30 до 18:00 пройдут мастер-классы по обучению игры на барабане джембе, по плетению африканских косичек, по африканским танцам «afro-house» и занятия для детей по хип-хопу. В течение дня будут работать фудкорт, фотозона и грим.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этот же день жителей и гостей Улан-Удэ с днём города на площади Советов поздравят артисты из Африки во главе с певицей Лорной. Они исполнят лучшие мировые хиты.

Возрастное ограничение 6+
Африка Улан-Удэ день города Праздники музей выставка
 
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