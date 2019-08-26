За корону поборются 20 девушек
6 сентября в 19:00 в Театре оперы и балета пройдёт один из главных конкурсов красоты столицы Бурятии «Мисс Улан-Удэ – 2019», посвящённый празднованию Дня города. В финале примут участие 20 девушек.
В концертной программе выступят звезды бурятской эстрады и ведущие творческие коллективы города. Призовой фонд составит 50 тысяч рублей, а также подарки от партнёров мероприятия. По информации пресс-службы администрации города, победительница получит право представлять Улан-Удэ на всероссийском конкурсе «Краса России» в Москве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году конкурс впервые прошёл на площади Советов. Титул «Мисс Улан-Удэ» получила 19-летняя студентка Анна Федоренко.
В Бурятии выберут «Мисс Улан-Удэ»
Общество, Фото:
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