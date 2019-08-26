В Бурятии нашли новые места произрастания краснокнижных растений

Экспедиция «Заповедного Подлеморья» побывала на Черемшанских озёрах



Этим летом состоялась экспедиция сотрудников научного отдела «Заповедного Подлеморья» в малоисследованный уголок Забайкальского национального парка - на Черемшанские озёра.



- Множество небольших сообщающихся озёр находится в карах и цирках в верховьях Баргузинского хребта на северной границе с Баргузинским заповедником. Остроконечные вершины и пики узкого гребня, крутые скалистые обрывы отличают среднюю часть высокогорий Баргузинского хребта. На берегах озёр под снежниками яркими коврами стелются альпийские луга, а сухие склоны покрыты разными видами пустошей, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Именно здесь обитают черношапочный сурок и северный олень - редкие виды животных, внесённые в Красную книгу, мониторинг которых должны были провести участники экспедиции. В последние годы численность сурка сокращается, но экспедицией отмечены одиночные особи в разных участках Черемшанских озёр. На склонах, спускающихся к озёрам, паслись северные олени – олениха с подросшим оленёнком.



Ботаниками экспедиции выявлены новые места обитания многих видов растений, например, редкого краснокнижного растения - родиолы розовой.



- Необычная находка была сделана в воде одного из высокогорных озёр - обнаружено водное растение из семейства Наядовых. Основные результаты экспедиции впереди: они будут получены во время камеральных работ после обработки собранных материалов, - заключают в «Заповедном Подлеморье».





