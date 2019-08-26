Семья из Бурятии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты республики

Хазагаевы из Закаменского района выиграли в номинации «Сельская семья»



Семья Хазагаевых Шагдуржапа Александровича и Галины Бадмаевны из Закаменского района стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья».



Недавно семья Хазагаевых получила приглашение на поездку в Москву. В рамках приглашения предусмотрены экскурсионная программа, семейный вечер знакомств и участие в торжественной церемонии награждения семей-победителей в Государственном Кремлёвском дворце, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



29-31 октября 2019 года в Москве состоятся торжественные мероприятия по приёму и награждению семей - победителей всероссийского конкурса «Семья года».



Лауреатами всероссийского конкурса в пяти номинациях («Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья России») стали 85 семей со всех уголков России.



Также по итогам всероссийского конкурса будет издана Национальная книга-летопись в новом формате. Она включает в себя два издания: в первом будут представлены истории семей-победителей, во втором – информация о всех участниках конкурса.



Участники из Бурятии ежегодно входят в число победителей всероссийского конкурса и участвуют в торжественных мероприятиях в Москве:



- в 2016 году семья Жамбалдоржиевых (Хоринский район) выиграла в номинации «Сельская семья»;



- в 2017 году семья Дамбаевых (Иволгинский район) выиграла в номинации «Семья – хранитель традиций»;



- в 2018 году семья Власовых (Железнодорожный район г. Улан-Удэ) выиграла в номинации «Молодая семья».

