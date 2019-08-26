 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Августа

25 Августа

Популярное

Семья из Бурятии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья из Бурятии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты республики
Хазагаевы из Закаменского района выиграли в номинации «Сельская семья» 

Семья Хазагаевых Шагдуржапа Александровича и Галины Бадмаевны из Закаменского района стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья».

Недавно семья Хазагаевых получила приглашение на поездку в Москву. В рамках приглашения предусмотрены экскурсионная программа, семейный вечер знакомств и участие в торжественной церемонии награждения семей-победителей в Государственном Кремлёвском дворце, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

29-31 октября 2019 года в Москве состоятся торжественные мероприятия по приёму и награждению семей - победителей всероссийского конкурса «Семья года».

Лауреатами всероссийского конкурса в пяти номинациях («Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья России») стали 85 семей со всех уголков России.

Также по итогам всероссийского конкурса будет издана Национальная книга-летопись в новом формате. Она включает в себя два издания: в первом будут представлены истории семей-победителей, во втором – информация о всех участниках конкурса.

Участники из Бурятии ежегодно входят в число победителей всероссийского конкурса и участвуют в торжественных мероприятиях в Москве:

- в 2016 году семья Жамбалдоржиевых (Хоринский район) выиграла в номинации «Сельская семья»;

- в 2017 году семья Дамбаевых (Иволгинский район) выиграла в номинации «Семья – хранитель традиций»;

- в 2018 году семья Власовых (Железнодорожный район г. Улан-Удэ) выиграла в номинации «Молодая семья». 
конкурс семьи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Семья из Бурятии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»
Семья из Бурятии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»
Общество, 26.08.2019
Хазагаевы из Закаменского района выиграли в номинации «Сельская семья»
Глава Бурятии проверил ход ремонта региональных дорог
Глава Бурятии проверил ход ремонта региональных дорог
Общество, 26.08.2019
В 2019 году в республике будет отремонтировано 170 км дорог
Лучший пожарный эксперт МЧС работает в Иркутской области
Лучший пожарный эксперт МЧС работает в Иркутской области
Общество, 26.08.2019
В конкурсе участвовали представители из разных городов 
Первый зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Первый зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 26.08.2019
Чтобы попасть на приём необходимо предварительно записаться 
В Бурятии осудили браконьера
В Бурятии осудили браконьера
Общество, 26.08.2019
Мужчина выловил рыбы почти на 57 тысяч рублей 
Сегодня в Бурятии дождливо и ветрено
Сегодня в Бурятии дождливо и ветрено
Общество, 26.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 августа по республике местами дожди, ливни, грозы
Уборка сельскохозяйственных культур началась в Забайкалье
Уборка сельскохозяйственных культур началась в Забайкалье
Общество, 25.08.2019
Массовый выход хозяйств края на уборку сельскохозяйственных культур ожидается в первой декаде сентября
В лесах Иркутской области отменили режим ЧС
В лесах Иркутской области отменили режим ЧС
Общество, 25.08.2019
Решение принято в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки
В Бурятии ожидается ухудшение погоды
В Бурятии ожидается ухудшение погоды
Общество, 25.08.2019
Синоптики прогнозируют дожди, грозы, ливни в понедельник
В Улан-Удэ отцы организовали для детей сплав по Селенге
В Улан-Удэ отцы организовали для детей сплав по Селенге
Общество, 25.08.2019
Отправной точкой для путешествия стал Селенгинский мост
В Северо-Байкальском районе Бурятии сняли режим ЧС
В Северо-Байкальском районе Бурятии сняли режим ЧС
Общество, 25.08.2019
Всего за сутки в Бурятии проводились работы по тушению трёх лесных пожаров
В Улан-Удэ празднично открыли театральные кассы: фоторепортаж
В Улан-Удэ празднично открыли театральные кассы: фоторепортаж
Общество, 25.08.2019
Для зрителей Русский драмтеатр приготовил концерт, акции, скидки и подарки
В Бурятии сохранится дождливая погода
В Бурятии сохранится дождливая погода
Общество, 25.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 августа по республике дожди, грозы, возможен град

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^