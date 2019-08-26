Лучший пожарный эксперт МЧС работает в Иркутской области





Третий этап сочетал в себе как теорию, так и практику – участникам конкурса нужно было не только рассказать о характеристиках и области применения специального оборудования, используемого при исследовании пожаров, но и продемонстрировать его эксплуатацию.



Жюри конкурса оценивало работу специалистов на месте пожара, правильность использования инструментария, а также качество работы с документацией.



- По сумме всех показателей лучшим в открытом конкурсе «Лучший сотрудник судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» был признан эксперт испытательной пожарной лаборатории по Иркутской области капитан внутренней службы Руслан Морозов. Вторым стал эксперт испытательной пожарной лаборатории по Кировской области капитан внутренней службы Дмитрий Чирков.На третьем месте эксперт по Ивановской области капитан внутренней службы Максим Калмыков, - уточняют в ведомстве.



Победители были награждены дипломами, медалями, кубками и ценными подарками.











В Ивановской области состоялся открытый конкурс «Лучший сотрудник судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория». За право лучшего боролись эксперты Ивановской, Иркутской, Кировской, Московской и Тульской областей.Программа конкурса состояла из трёх этапов, на которых сотрудники МЧС России должны были продемонстрировать свои профессиональные качества. На первом, теоретическом этапе, конкурсанты демонстрировали знания нормативно-законодательной базы и проходили тестирование. На втором - навыки нужно было применить на практике.- Во время испытаний конкурсантам предстояло выяснить причину пожара на каждом из 4 объектов (комнатах в расселённом доме), на которых организаторами конкурса предварительно был устроен пожар. При этом во всех 4-х помещениях причина пожара была разной. По множеству причин и косвенных признаков экспертам предлагалось установить причины возгорания, найти улики и указать очаг пожара, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.