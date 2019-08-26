Чтобы попасть на приём необходимо предварительно записаться
Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко проведёт личный приём граждан в Заиграевском районе.
Приём будет проходить 29 августа в 10 часов в здании прокуратуры Заиграевского района по адресу: посёлок Заиграево, улица Серова, дом 8 «а» по предварительной записи.
Для записи необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(301-36) 4-10-92, 4-18-44.
Первый зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, Фото:
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