В Бурятии осудили браконьера

Мужчина выловил рыбы почти на 57 тысяч рублей



Житель села Сосново-Озерское Еравниниского района Бурятии признан виновным за незаконную добычу водных биологических ресурсов.



В суде установлено, что в мае текущего года в запрещённые для вылова законом сроки, без разрешения на добычу водных биологических ресурсов мужчина установил 2 рыболовные сети в озере «Большое Еравное». В местах нереста осуждённый выловил 57 рыб, в том числе леща, щуку, окуня. Преступными действиями водным биоресурсам причинён материальный ущерб на сумму 56 700 рублей.



Мужчину приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства условно, с испытательным сроком 10 месяцев.



В ходе предварительного следствия ущерб обвиняемым возмещён.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

