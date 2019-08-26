В Бурятии осудили браконьера

Мужчина выловил рыбы почти на 57 тысяч рублей
Житель села Сосново-Озерское Еравниниского района Бурятии признан виновным за незаконную добычу водных биологических ресурсов.
В суде установлено, что в мае текущего года в запрещённые для вылова законом сроки, без разрешения на добычу водных биологических ресурсов мужчина установил 2 рыболовные сети в озере «Большое Еравное». В местах нереста осуждённый выловил 57 рыб, в том числе леща, щуку, окуня. Преступными действиями водным биоресурсам причинён материальный ущерб на сумму 56 700 рублей.
Мужчину приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства условно, с испытательным сроком 10 месяцев.
В ходе предварительного следствия ущерб обвиняемым возмещён.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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