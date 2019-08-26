По данным Бурятского гидрометцентра, 26 августа по республике местами дожди, ливни, грозы
Ветер северо-западный 5-10, местами 14-19 м/с. Температура днём 15-20, местами по северу и юго-западу 21-26 тепла.
В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 6-11, с порывами до 16 м/с. Температура днём 16-18 тепла.
Сегодня в Бурятии дождливо и ветрено
Общество, Фото:
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