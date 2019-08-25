Массовый выход хозяйств края на уборку сельскохозяйственных культур ожидается в первой декаде сентября
В Забайкальском крае приступили к уборке сельскохозяйственных культур. Одними из первых урожай начали убирать в племенном заводе «Комсомолец».
На сегодня в Чернышевском районе аграрии крупнейшего агропромышленного предприятия региона скосили порядка 3000 гектаров рапса. Подбор и обмолот валков в «Комсомольце» пока не производился в связи с выпавшими осадками.
Массовый выход хозяйств края на уборку сельскохозяйственных культур ожидается в первой декаде сентября, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
Уборка сельскохозяйственных культур началась в Забайкалье
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