Уборка сельскохозяйственных культур началась в Забайкалье

Массовый выход хозяйств края на уборку сельскохозяйственных культур ожидается в первой декаде сентября



В Забайкальском крае приступили к уборке сельскохозяйственных культур. Одними из первых урожай начали убирать в племенном заводе «Комсомолец».



На сегодня в Чернышевском районе аграрии крупнейшего агропромышленного предприятия региона скосили порядка 3000 гектаров рапса. Подбор и обмолот валков в «Комсомольце» пока не производился в связи с выпавшими осадками.



Массовый выход хозяйств края на уборку сельскохозяйственных культур ожидается в первой декаде сентября, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

