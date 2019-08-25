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Уборка сельскохозяйственных культур началась в Забайкалье

Уборка сельскохозяйственных культур началась в Забайкалье
Общество,  Фото:pixabay.com
Массовый выход хозяйств края на уборку сельскохозяйственных культур ожидается в первой декаде сентября

В Забайкальском крае приступили к уборке сельскохозяйственных культур. Одними из первых урожай начали убирать в племенном заводе «Комсомолец».

На сегодня в Чернышевском районе аграрии крупнейшего агропромышленного предприятия региона скосили порядка 3000 гектаров рапса. Подбор и обмолот валков в «Комсомольце» пока не производился в связи с выпавшими осадками.

Массовый выход хозяйств края на уборку сельскохозяйственных культур ожидается в первой декаде сентября, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края. 
уборочная кампания
 
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